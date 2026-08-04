A Cagliari, un cittadino di nazionalità ghanese è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza in atteggiamento sospetto mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe cercato di attirare l’attenzione di un gruppo di giovani.

Il successivo controllo e la perquisizione personale, da parte dei finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza di Cagliari, insieme ai militari dei “Baschi Verdi” e sotto il coordinamento del Gruppo di Cagliari, hanno consentito di rinvenire diverse dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per essere cedute. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato oltre 12 grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hashish.

L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Stato per le procedure di identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione hanno poi evidenziato la sua presenza irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cagliari e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure finalizzate all’espulsione.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dalla Guardia di finanza per il periodo estivo, quando l’aumento delle presenze di cittadini e turisti rende particolarmente intensa l’attività di vigilanza nelle aree più frequentate del capoluogo, con particolare attenzione al quartiere Marina, zona di forte richiamo turistico e considerata sensibile sotto il profilo della sicurezza e del decoro urbano.