I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 25enne di Selargius, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, lunedì 3 agosto 2026, al termine di un’attività investigativa avviata dai militari attraverso servizi di osservazione e controllo del territorio. Gli accertamenti hanno portato i Carabinieri a eseguire una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso dei controlli, sono stati trovati 16 grammi di cocaina e 49 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 290 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio per il contrasto al traffico e alla diffusione delle sostanze stupefacenti.