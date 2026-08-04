In collaborazione con la Prefettura di Sassari, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha disposto l’assegnazione temporanea di 25 allievi marescialli del 96° corso “Brennero III” ai reparti del territorio, nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza predisposto per la stagione estiva

I militari, frequentatori del secondo anno di studi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, saranno impegnati per due settimane nelle attività operative dei Gruppi di Sassari e Olbia, delle Compagnie di Alghero e Porto Torres e della Tenenza di Ozieri.

Durante il periodo di permanenza, gli allievi marescialli affiancheranno i reparti nelle ordinarie attività di servizio, con particolare attenzione ai controlli per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale organizzato, della vendita di prodotti contraffatti e, più in generale, alle attività finalizzate alla tutela della legalità economica sul territorio provinciale.

L’impiego dei giovani militari si inserisce nel quadro delle iniziative messe in campo in vista del periodo di maggiore afflusso turistico, quando cresce la necessità di garantire una presenza capillare delle forze di controllo.

Gli allievi marescialli sono stati accolti presso la caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis Medaglia d’Oro al Merito Civile”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, dal comandante provinciale, colonnello Marco Sebastiani, che ha rivolto loro un saluto e formulato i migliori auspici per questa esperienza operativa, importante anche in prospettiva del futuro inserimento nei reparti di destinazione.