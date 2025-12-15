All'alba di oggi, lunedì 15 dicembre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, supportati dalle Stazioni locali e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna", hanno messo in atto 21 misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo un'indagine complessa su due presunti gruppi criminali distinti coinvolti nel traffico di droga, attivi in Sardegna con ramificazioni sul territorio nazionale.



Le misure includono 10 arresti in carcere, 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, eseguiti in diverse province tra cui Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara. L'indagine avviata nel 2019 ha rivelato un intricato sistema criminale coinvolto nella produzione, importazione e distribuzione su larga scala di cocaina e marijuana.



Le attività investigative, che hanno coinvolto intercettazioni, pedinamenti, sequestri mirati, accertamenti patrimoniali e acquisizioni di chat tramite rogatorie internazionali ed Europol, hanno identificato due presunte associazioni criminali autonome, ma interconnesse. La prima rete, composta da undici persone, si occupava dell'approvvigionamento di cocaina dalla penisola attraverso contatti con altre organizzazioni criminali in varie regioni italiane. La seconda, formata da cinque persone, si concentrava sulla produzione e distribuzione di grandi quantità di marijuana in Sardegna.



Le prove raccolte indicano che una parte della marijuana sarebbe stata scambiata regolarmente con la prima associazione per finanziare l'acquisto di cocaina, con un rapporto approssimativo di 50 kg di marijuana per 1 kg di cocaina. Complessivamente sono stati documentati oltre 200 kg di cocaina e più di 450 kg di marijuana movimentati, con un valore stimato di circa 3 milioni di euro.



Olbia è stato il punto strategico per la logistica, la custodia, la distribuzione e le trattative, grazie alla presenza di affiliati con collegamenti diretti ai fornitori.



