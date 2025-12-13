Il Cagliari esce sconfitto dalla New Balance Arena di Begamo: contro l'Atalanta finisce 2-1 per i padroni di casa. È stato comunque un buon Cagliari quello visto stasera nonostante si torni in Sardegna con 0 punti.

I neroazzurri hanno trovato subito il gol all'11' del primo tempo con Scamacca, ma i ragazzi di Pisacane hanno tenuto bene il campo creando delle occasioni con Palestra e Borrelli soprattutto, e subendo altresì quelle di Lookman e de Ketelaere.

Nella ripresa poi il Cagliari, dopo aver certamente subito pure meno della prima frazione di gioco, ha trovato il pareggio a un quarto d'ora dalla fine con Gaetano (splendida la combinazione con Esposito), ma è poi capitolato ancora a causa di Scamacca all'81'.

Un trittico di partite, quelle con Juventus, Roma e Atalanta, che ha portato al Cagliari tre punti, lasciando però delle buone risposte a mister Pisacane.

FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou (34' st Pasalic), Djimsiti (9' st Ahanor), Kolasinac, Zappacosta (34' st Samardzic), De Roon, Ederson (21' st Musah), Bernasconi (21' st Zalewski), De Ketelaere, Lookman, Scamacca. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 44 Brescianini, 70 Maldini, 90 Krstovic). All.: Palladino.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile, Zappa (13' st Prati), Luperto (43' st Pavoletti), J. Rodriguez (21' st Idrissi), Obert, Palestra, Adopo (42' st Luvumbo), Deiola, Folorunsho, S. Esposito, Borrelli (13' st Gaetano). (24 Ciocci, 31 Radunovic, 23 Pintus, 18 Di Pardo, 4 Mazzitelli, 20 Rog, 27 Liteta, 9 Kilicsoy). All.: Pisacane. Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Reti: nel pt 11' Scamacca; nel st 30' Gaetano, 36' Scamacca Angoli: 5-4 per l'Atalanta.

Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Bernasconi, J. Rodriguez per gioco falloso, Gaetano per comportamento non regolamentare. Spettatori: 21.695 per un incasso di 463.933,33 euro.