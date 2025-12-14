Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari nella serata di domenica 14 dicembre per un incendio sviluppatosi nel cortile di un’abitazione a Monserrato. L’allarme è scattato intorno alle 19:00 in via Eutropio, all’angolo con via Sempione, dove le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti all’esterno e una bombola di GPL.

La squadra operativa, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto a portare la bombola all’esterno, raffreddandola e mettendola in sicurezza. L’azione tempestiva dei soccorritori ha impedito che il rogo si estendesse all’interno dello stabile. Al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco, all’interno dell’abitazione non erano presenti persone.

Nel corso delle operazioni sono stati messi in salvo anche alcuni animali: quattro gatti, un cane e alcuni pappagallini. A supporto della squadra è intervenuta anche un’autobotte. Le attività di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, così come gli accertamenti per risalire alle cause che hanno originato l’incendio.