Sono terminate con esito positivo le operazioni di ricerca avviate dai Vigili del fuoco del Comando di Cagliari per due persone disperse in località Is Cannoneris, nel territorio di Domus de Maria. L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, facendo scattare un imponente intervento di soccorso.

La sala operativa ha disposto l’invio di più squadre specializzate, tra cui i SAF speleo alpino fluviali, le unità cinofile e i SAPR, con l’impiego di droni dotati di termocamera per il sorvolo dell’area. Sul posto ha operato anche la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia, impegnata nella perlustrazione a terra, insieme all’UCL, l’Unità di comando locale, con personale TAS specializzato nella topografia applicata al soccorso per il coordinamento delle attività.

Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Alle 9:15 di questa mattina i due dispersi sono stati individuati e raggiunti dalla squadra SAF dei Vigili del fuoco. Entrambe le persone sono state ritrovate in buone condizioni di salute, consentendo di chiudere positivamente l’intervento di ricerca e soccorso.