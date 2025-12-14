Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio ha diffuso una segnalazione urgente ai centri collaborativi, dopo “un grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, legato al consumo di prodotti contenenti cannabis a basso contenuto di Thc (c.d. cannabis ‘light’) e un pericoloso cannabinoide sintetico denominato Mdmb-pinaca”. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Governo.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento, “L’Mdmb-pinaca, la cui potenza è molto superiore a quella del Thc, causa effetti imprevedibili, pericolosi, gravi e letali tra cui confusione, allucinazioni, vomito, perdita di coscienza e sedazione profonda”. In Europa sono già stati registrati casi di intossicazioni severe e mortali e “di recente, un decesso per suicidio avvenuto in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza”.

L’allerta evidenzia inoltre che l’Mdmb-pinaca può trovarsi in infiorescenze, resine o articoli commercializzati come cannabis “light” e che “non è possibile riconoscerne la presenza a vista”. Il Sistema nazionale di allerta rapida continua a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi. In caso di sospetta intossicazione o reazioni avverse, viene ricordato che è attivo 24 ore su 24 il Centro antiveleni di Pavia.