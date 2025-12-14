Un Natale all’insegna della condivisione e dei sorrisi quello vissuto al Comando Legione Carabinieri Sardegna. A volere l’iniziativa è stato il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione, che ha pensato a un momento dedicato ai figli dei Carabinieri, capace di regalare emozioni destinate a rimanere nel tempo, coinvolgendo anche le loro famiglie.

Nella mattinata di oggi la sede della Legione si è trasformata in un luogo di festa con l’arrivo di Babbo Natale, accolto dall’entusiasmo dei bambini. La consegna dei regali si è svolta in un clima di autentica gioia, rendendo speciale un appuntamento semplice ma ricco di significato, capace di portare calore e atmosfera natalizia in un contesto istituzionale.

Dopo la distribuzione dei doni, famiglie, piccoli e personale dell’Arma hanno condiviso un momento collettivo, rafforzando il senso di comunità che rappresenta uno dei valori fondamentali dell’Istituzione. Un gesto simbolico ma importante, pensato per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie dei Carabinieri, parte integrante della vita e dell’impegno quotidiano.

L’iniziativa ha confermato come l’Arma sappia unire alla propria missione istituzionale anche attenzione, vicinanza e umanità, offrendo ai più piccoli un Natale fatto di sorrisi e ricordi destinati a durare nel tempo.