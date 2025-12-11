È stata emanata l’ordinanza 3141/2025 che dispone nuove limitazioni al traffico tra viale Buoncammino e piazza Arsenale, su richiesta del Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei Nazionali di Cagliari. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’avanzamento degli interventi nell’area dell’arco di Porta Cristina.

Da lunedì 15 a giovedì 18 dicembre è prevista la chiusura al transito dei veicoli nel varco di Porta Cristina, la storica connessione tra viale Buoncammino e piazza Arsenale. Contestualmente, all’incrocio fra viale Buoncammino e via Fiume sarà in vigore l’obbligo di svolta a sinistra.

L’ordinanza introduce anche l’anticipo alle 8 dell’apertura del varco Palazzo delle Seziate per l’ingresso nella ZTL di Castello.

Nel tratto di viale Buoncammino compreso tra via Belvedere e Porta Cristina, la circolazione sarà permessa solo ai mezzi dell’impresa impegnata nei lavori, ai veicoli di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Consentiti anche gli spostamenti legati alla sosta nelle aree dedicate, all’accesso ai passi carrabili e alle attività di carico e scarico. Resta l’obbligo di garantire sempre i passaggi pedonali e la sicurezza dei pedoni lungo tutto il percorso.