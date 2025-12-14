Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari nelle prime ore di domenica 14 dicembre per un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 195, nel tratto in prossimità della raffineria di Sarroch. L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando per cause ancora in fase di accertamento una moto e un’autovettura, un fuoristrada Mitsubishi Pajero, sono entrate in collisione.

La sala operativa ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale dei Vigili del fuoco di Cagliari. I soccorritori, operando insieme al personale sanitario, hanno assistito il motociclista che, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato contro il veicolo. Dopo le operazioni di stabilizzazione, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari che, effettuati i primi accertamenti sul posto, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Sul fuoristrada viaggiavano tre persone insieme a un cane da caccia: tutti sono rimasti illesi. I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di competenza.