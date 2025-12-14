Intervento dei Carabinieri della Stazione di Carbonia nella serata di ieri all’interno di un esercizio commerciale della città. L’azione è scattata dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 NUE da parte dei dipendenti del punto vendita.

In base agli accertamenti svolti, una donna di 35 anni e un uomo di 34 anni, entrambi senza occupazione e già conosciuti dalle forze dell’ordine, avrebbero nascosto in una borsa diversi prodotti alimentari per un valore stimato in circa 50 euro. I due avrebbero quindi tentato di uscire dal negozio superando le barriere antitaccheggio.

L’arrivo immediato dei militari ha permesso di fermare la coppia ancora all’interno dell’esercizio e di procedere all’arresto in flagranza per furto. La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata al legittimo proprietario.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, i due arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina di lunedì 15 dicembre 2025 presso il Tribunale ordinario di Cagliari.