Tre nuovi comandanti dei Carabinieri sono entrati in servizio alla guida dei reparti di Alghero, Tempio Pausania e Olbia.

I tre ufficiali, arrivati nei giorni scorsi in Sardegna, sono stati presentati a Sassari dal comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Antonio Maione.

Ad Alghero il comando della Compagnia è stato affidato al capitano Giuseppe Lombardo, 32 anni, originario di Palermo. Laureato in Giurisprudenza all'Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito un master di secondo livello in International Cooperation and Security Diplomacy e un diploma universitario in Executive comunicazione interpersonale alla Luiss. Ha inoltre una laurea specialistica in Relazioni internazionali - Cooperazione e sicurezza internazionale all'Università Roma Tre e ha seguito studi specialistici in Inghilterra e Olanda.

Lombardo ha maturato una significativa esperienza operativa: fino al settembre 2024 ha comandato il Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri Torino Oltre Dora, per poi assumere il comando del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale.

A guidare la Compagnia di Tempio Pausania sarà invece il capitano Angelo Zerino, originario di Latina. Dopo il percorso formativo all'Accademia militare di Modena e alla Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, si è laureato in Giurisprudenza.

Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi operativi come comandante di Plotone presso lo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori "Calabria", a Vibo Valentia, e successivamente come comandante del Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri Torino Oltre Dora.

Infine, a Olbia si è insediato il sottotenente Mario Vernice, 31 anni, originario di Corato, in provincia di Bari, alla guida del Nucleo operativo radiomobile del Reparto territoriale.

Vernice è laureato in Giurisprudenza, Economia aziendale e Scienze giuridiche e della sicurezza. Prima dell'arrivo in Sardegna ha comandato la Stazione Carabinieri di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, e successivamente ha frequentato il corso applicativo biennale per ufficiali del ruolo normale alla Scuola ufficiali Carabinieri di Roma.

I tre nuovi comandanti saranno ora impegnati nei rispettivi territori, proseguendo l'attività dei reparti dell'Arma sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio.