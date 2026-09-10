Tre distinti interventi dei Carabinieri si sono conclusi con l'arresto di tre persone da parte dei militari delle Compagnie di Cagliari e Dolianova, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria e a rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio.

Le operazioni si sono svolte a Cagliari, Capoterra e Monastir.

A Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace hanno accompagnato presso il carcere di Uta un uomo di 45 anni. Il provvedimento è legato a un furto commesso nel gennaio 2026 all’aeroporto di Milano Malpensa, dove l’uomo si sarebbe impossessato di un telefono cellulare.

A Capoterra, invece, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 53enne che, dal settembre 2025, non avrebbe rispettato le prescrizioni connesse alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, alla quale era sottoposto per precedenti reati. A seguito delle violazioni contestate, l’Autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura.

Il terzo intervento è avvenuto a Monastir, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato una donna di 57 anni, anche in questo caso a seguito di un aggravamento della misura alla quale era sottoposta.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna avrebbe ospitato nella propria abitazione un giovane che, il giorno di Ferragosto, si era allontanato dalla colonia agricola penale di Isili, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato successivamente rintracciato dai Carabinieri sabato scorso.