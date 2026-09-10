Nel corso delle prossime ore, l'Italia sarà interessata da piogge anche intense a tratti, temporali, raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature fino a 8°C, da nord a sud della penisola, come evidenziato da Lorenzo Tedici, esperto meteorologo e responsabile media presso iLMeteo.it.

" In mattinata - afferma - le condizioni di instabilità persisteranno al Nord, con rovesci abbondanti soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni interesseranno gradualmente anche le regioni centrali, in particolar modo la Toscana con rovesci a carattere temporalesco e cumulati localmente elevati".

Nel pomeriggio gli acquazzoni raggiungeranno Roma e gran parte del Lazio, estendendosi poi alle zone interne dell'Appennino centrale e alla Campania. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 23-25°C anche su parte delle città del Centro, mentre il sole scalderà fino a 35°C alcune aree del Sud, in particolare la Puglia.

Domani, venerdì 11 settembre, il fronte instabile scivolerà verso sud, portando piogge sparse e un calo termico anche sulle regioni meridionali, mentre al Nord e su parte del Centro arriveranno le prime schiarite.

Ma il maltempo durerà poco. Già nel weekend il sole tornerà protagonista su gran parte della Penisola. Il Centro vedrà cieli sereni già dalle prime ore di sabato e un Sud in progressivo miglioramento. Entro domenica il tempo sarà stabile ovunque. I termometri torneranno a salire attestandosi su valori miti e gradevoli: si sfiorerannno nuovamente i 26-27°C anche in Pianura Padana, sulle coste tirreniche e adriatiche del Centro.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 10 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con locali addensamenti più compatti sulle coste occidentali e su quelle orientali, con possibili isolati rovesci o deboli temporali nel pomeriggio.

Venti: deboli prevalentemente occidentali, con locali rinforzi fino a forte sulle coste della Gallura.

Mari: molto mosso il Mare di Sardegna, mossi i restanti bacini.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 11 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti e transito di velature in serata.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento a est.

Venti: deboli o moderati occidentali con locali rinforzi forti sulle coste della Gallura.

Mari: molto mosso il Mare di Sardegna, in attenuazione serale, mossi i restanti bacini.

Previsioni per la giornata di sabato 12 settembre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti con possibilità di isolati piovaschi pomeridiani sulle zone orientali.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in locale aumento a ovest e lieve calo est.

Venti: deboli o moderati prevalentemente occidentali, di direzione prevalentemente orientale nelle zone più a est.

Mari: generalmente mossi, in locale attenuazione serale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, dove non si escludono deboli piovaschi. Le temperature saranno in leggero aumento, specie nella giornata di domenica. I venti soffieranno deboli a regime di brezza. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.