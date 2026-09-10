Nella maggior parte dei casi non provoca sintomi e può essere quindi difficile da riconoscere, ma si tratta di una delle infezioni virali più diffuse: il Papilloma virus umano, meglio conosciuto come HPV, rappresenta però un importante fattore di rischio per diverse forme tumorali e la sua prevenzione passa anche dalla vaccinazione, dall’informazione e dalla consapevolezza.

Con questo obiettivo la Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 3 di Nuoro, diretta dal dottor Pierluigi Corriga, ripropone anche per settembre 2026 il progetto itinerante “DAYS – SISP – HPV – Un piccolo vaccino, una grande protezione”.

L’iniziativa nasce con una finalità precisa: portare la prevenzione direttamente nei territori, riducendo le distanze e rendendo più semplice per le famiglie accedere alla vaccinazione e ricevere informazioni corrette da parte del personale sanitario specializzato.

Per tutto il mese di settembre il servizio farà tappa in diversi centri del territorio. Si comincia a Sorgono lunedì 14 settembre, mentre a Dorgali l’appuntamento è fissato per giovedì 18 e lunedì 29 settembre. A Orosei il personale sanitario sarà presente venerdì 19 settembre. Il progetto proseguirà poi a Macomer dal 21 al 23 settembre, per concludersi a Siniscola martedì 30 settembre. In tutte le sedi l’attività si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30, negli ambulatori della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

La campagna è rivolta in particolare a ragazze e ragazzi nati negli anni dal 2010 al 2015. La vaccinazione contro l’HPV è gratuita e rappresenta uno degli strumenti di prevenzione delle patologie oncologiche correlate al virus. L’HPV, infatti, non è legato esclusivamente al tumore del collo dell’utero: alcuni tipi di Papilloma virus possono essere associati anche ad altre forme tumorali che possono interessare sia le donne sia gli uomini.

Un aspetto importante dell’iniziativa è la possibilità di accedere al servizio liberamente e senza prenotazione. Ragazzi e famiglie potranno rivolgersi agli operatori presenti per ricevere informazioni, chiarire eventuali dubbi e valutare con il personale sanitario la vaccinazione. Chi lo desidera potrà quindi effettuare direttamente la somministrazione negli spazi predisposti.

L’obiettivo, spiegano dalla Direzione della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, è fare della prevenzione qualcosa di concreto e vicino alle persone. “Proteggere oggi significa prevenire domani” è il messaggio alla base del progetto, che punta non soltanto ad aumentare l’adesione alla vaccinazione, ma anche a contrastare le distanze geografiche e informative che possono rappresentare un ostacolo alla prevenzione.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai Centri Vaccinali dell’ASL 3. A Nuoro, presso il Centro Vaccinale di via Trieste 80, sono disponibili i numeri 0784 240074, 0784 240075 e 0784 240495. Per Macomer, presso il Centro Vaccinale di via Satta 19, è possibile contattare il 345 8990508 o il 340 7081530. A Siniscola, presso il Centro Vaccinale di località Isalle/via Milano 101, i riferimenti sono 0784 871351, 0784 871352 e 0784 871353. Per Sorgono, presso il Centro Vaccinale di via Tirso 1, sono disponibili i numeri 0784 623206 e 0784 623114.

È inoltre possibile scrivere all’indirizzo igienepubblica.sorgono@aslnuoro.it, centralino SISP che provvede a smistare le richieste alle diverse sedi territoriali. Informazioni e assistenza sono disponibili anche presso gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica di Dorgali, Orosei, Macomer e Siniscola.

La prevenzione, in questo caso, passa dunque da un gesto semplice ma importante: informarsi, confrontarsi con gli operatori sanitari e, quando indicato, vaccinarsi. Un piccolo gesto oggi può contribuire a proteggere la salute di domani.