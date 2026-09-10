Torna anche quest'anno la Make Sense Campaign, la campagna europea dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo. Giunta alla sua quattordicesima edizione, l'iniziativa è coordinata in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), coinvolgendo 180 strutture sanitarie pubbliche e private in tutto il Paese.

L'Arnas G. Brotzu partecipa attivamente alla campagna con un'iniziativa di prevenzione: il 21 e il 23 settembre, dalle 15:00 alle 19:00, presso il Cas e la Preospedalizzazione dell'Oncologico, al piano terra dell'ospedale Businco, saranno offerte visite specialistiche gratuite su prenotazione e fino a esaurimento posti.

Le visite saranno condotte dalla Struttura di Oncologia Medica del Brotzu, diretta da Luigi Mascia, con il contributo di Massimo Ghiani e Maria Chiara Cau, in collaborazione con specialisti di Otorinolaringoiatria del Brotzu e della Asl di Cagliari (Santissima Trinità) e radioterapisti della struttura di radioterapia dell'Arnas Brotzu. L'iniziativa sarà coordinata dalla dottoressa Francesca Coghe, responsabile del Cas, e da Maria Efisia Mascia.

Il tema di quest'anno è "1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita", un messaggio che sottolinea l'importanza di non sottovalutare sintomi persistenti che potrebbero essere segnali di allarme. I tumori del distretto testa-collo sono tra i più comuni in Europa e la diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

I principali sintomi da non ignorare includono dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola persistente, raucedine, difficoltà nella deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale o perdite di sangue dal naso.

Per prenotare una visita gratuita è possibile contattare il Cas dell'Oncologico ai numeri 070 52965617 / 5618 o inviare un'email a cas.oncologico@aob.it.