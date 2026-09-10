Un uomo di 70 anni, paziente oncologico di Iglesias, è morto a causa di un infarto mentre si trovava a bordo del traghetto "Corfù" di Grimaldi Lines. La tragedia è avvenuta durante la navigazione da Cagliari ad Arbatax con destinazione Civitavecchia.

Il traghetto, che si trovava a 26 miglia dalla costa, è stato dirottato a Siniscola per permettere al personale medico di intervenire, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani. La Capitaneria di porto ha successivamente ordinato il dirottamento del traghetto a Olbia, dove la salma dell'uomo è stata fatta sbarcare insieme alla moglie e alla figlia che lo accompagnavano.

Dopo la procedura legale, la nave ha ripreso il viaggio verso Civitavecchia, mentre la salma è stata restituita alla famiglia.