Il percorso di negoziazione era stato avviato nel 2023, e ora La Maddalena ha raggiunto l'accordo tanto atteso: è stata firmata un'intesa tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago e gli operatori del trasporto passeggeri al fine di regolamentare il trasporto dei passeggeri per ridurre l'impatto umano e l'erosione delle spiagge, contribuendo così alla tutela dei fondali marini e individuando nuove aree di sbarco.

La protezione degli equilibri naturali delicati del Parco richiedeva da tempo azioni concrete per garantire alle generazioni future la fruizione di questo prezioso patrimonio ambientale. Per contrastare l'erosione delle spiagge, ai passeggeri delle imbarcazioni non sarà consentito portare borse, zaini, borse frigo e materassini a eccezione di quelli utilizzati come dispositivi di sicurezza in acqua come braccioli, tavole di piccole dimensioni e salvagenti. Sarà permesso l'utilizzo di ombrelloni soltanto a famiglie con bambini piccoli, anziani over 65 e persone con esigenze particolari.

Non sarà permesso portare cibo a riva, nutrire i cinghiali e disturbare la fauna selvatica. Gli armatori si impegnano a favorire l'utilizzo di stuoie e asciugamani realizzati con materiali che non trattengano la sabbia e a equipaggiare le imbarcazioni con sistemi di risciacquo per rimuovere i residui di sabbia al momento dell'imbarco dei passeggeri dopo ogni fermata, evitando così il contatto diretto con la sabbia.

L'accordo prevede anche l'utilizzo di materiali compostabili e biodegradabili a bordo. Sarà fornito ai passeggeri dei posacenere per evitare la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell'ambiente e verrà data un'adeguata informazione sul divieto di fumo sulle spiagge.