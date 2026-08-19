Mobilità sostenibile e sicura: la Polizia Locale di Sassari promuove la corretta circolazione di biciclette e monopattini. Il comandante Gianni Serra sottolinea l'importanza di rispettare le regole stradali e la convivenza civile nell'utilizzo di questi mezzi moderni ed ecologici.

Le normative sui monopattini elettrici sono state recentemente rafforzate per garantire la sicurezza degli utenti. Oltre all'obbligo di casco, contrassegno e assicurazione, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e le regole di circolazione. Anche per i ciclisti vige l'obbligo di comportamenti prudenti: utilizzare le piste ciclabili, rispettare le regole del codice della Strada ed evitare distrazioni come l'uso del telefono cellulare durante la guida.

Il marciapiede è riservato esclusivamente ai pedoni, mentre chi ha più di dodici anni deve scendere dalla bicicletta, tranne nei percorsi ciclopedonali. Le infrazioni, come la circolazione in due su un monopattino, l'assenza del casco e il parcheggio irregolare, vengono sanzionate per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Polizia Locale di Sassari si impegna non solo nel controllo delle violazioni, ma anche nella sensibilizzazione e formazione degli utenti, estendendo la campagna educativa anche ai motociclisti per promuovere una guida responsabile e consapevole.

"Un appello particolare è rivolto ai genitori - spiegano gli agenti del Comando, quotidianamente impegnati nelle strade e nelle piazze cittadine. Per informare, sensibilizzare e, solo come ultima misura, sanzionare -. Educare i ragazzi al rispetto delle regole significa investire nella loro sicurezza e in quella dell'intera comunità. La cultura della prevenzione nasce infatti dai piccoli gesti quotidiani e dal buon esempio".