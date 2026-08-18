Tragedia nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, dove una donna polacca di 50 anni è morta dopo essere stata accoltellata all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando una chiamata al 112 ha segnalato quanto stava accadendo in un appartamento di via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato e i soccorritori, che hanno tentato a lungo di rianimare la donna. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare.

La polizia ha fermato il marito della vittima, un uomo di 69 anni di nazionalità tunisina, accompagnandolo negli uffici del commissariato. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe stato proprio lui a colpire la moglie con un coltello.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e chiarire il movente dell'omicidio.