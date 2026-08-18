Un imprenditore di 60 anni è morto questa mattina a Deruta, in provincia di Perugia, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe salito sulla copertura dell'edificio quando una lastra in plexiglass ha ceduto improvvisamente sotto il suo peso, facendolo cadere da diversi metri di altezza.

L'impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato inutile.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale della Usl, gli operatori del 118 e i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.