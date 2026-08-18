Bassi, musica e decine di persone a bordo delle imbarcazioni hanno animato nel pomeriggio del 14 agosto le acque davanti all’Isola di Mortorio, nel Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Una festa in mare che ha attirato l’attenzione della Guardia Costiera di Golfo Aranci, impegnata nei controlli lungo la costa alla vigilia di Ferragosto.

A fare da “consolle” era un’imbarcazione equipaggiata con un impianto di amplificazione professionale, utilizzato a volume elevato. Attorno al natante si erano fermate diverse unità da diporto e, a bordo, si ballava seguendo la musica diffusa dalle casse, trasformando per qualche ora lo specchio d’acqua in una vera e propria pista da ballo.

L’intervento della motovedetta ha portato a una serie di contestazioni. Oltre alle violazioni relative alle modalità di ormeggio e ancoraggio nell’area protetta, i militari hanno sanzionato il responsabile dell’imbarcazione dotata dell’impianto audio.

Per lui è scattata una multa di 459 euro per la violazione dell’ordinanza che disciplina la diffusione sonora entro i 500 metri dalla costa. La norma è finalizzata a tutelare la sicurezza della navigazione e della balneazione, soprattutto in una zona particolarmente frequentata dalle imbarcazioni da diporto durante il periodo estivo.

L’attività di controllo è proseguita anche nei confronti delle altre unità presenti nell’area, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Guardia Costiera per garantire il rispetto delle regole nelle acque dell’arcipelago durante il periodo di Ferragosto.