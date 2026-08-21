Quindici gatti e tre cuccioli trovano una nuova tutela a Muros, dove la Giunta comunale ha riconosciuto lo stato di Colonia Felina protetta per il gruppo di gatti liberi stabilmente presente in via Roma, nei pressi dell’ingresso dell’anfiteatro “Su Corrale”.

La presenza stabile dei piccoli felini è stata accertata anche attraverso un sopralluogo effettuato lo scorso 14 luglio dal personale della Polizia Locale, che ha individuato anche il punto destinato alla somministrazione di cibo e acqua all’interno dell’anfiteatro “Su Corrale”.

Il riconoscimento, come spiegato dall'Amministrazione comunale, rappresenta un passo importante per la tutela degli animali e per una gestione responsabile delle colonie feline presenti sul territorio. La normativa nazionale e regionale riconosce infatti la protezione dei gatti che vivono in libertà e vieta di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

La delibera prevede ora l’avvio dell’iter amministrativo, d’intesa con il Servizio Veterinario dell’ASL di Sassari, finalizzato al censimento e alla mappatura della colonia, oltre che alla pianificazione degli interventi di sterilizzazione e microchippatura. Una volta effettuati gli interventi, gli animali dovranno essere reimmessi nel loro habitat originario.

La Giunta ha inoltre nominato come referente ufficiale della colonia la stessa richiedente che aveva presentato l’istanza, affidandole la cura quotidiana degli animali e il rispetto delle prescrizioni previste dal Vademecum del Responsabile di colonia. La referente si è dichiarata disponibile a occuparsi del nutrimento e della vigilanza dei gatti, garantendo il rispetto del decoro urbano e delle norme di igiene pubblica.

Il provvedimento stabilisce inoltre il divieto di danneggiare i punti di rifugio e di alimentazione della colonia, così come di disturbare, allontanare o maltrattare i gatti censiti.

"Il riconoscimento della colonia felina - sottolinea il sindaco di Muros, Federico Tolu - consente di dare una cornice ufficiale alla presenza degli animali e di promuovere una gestione ordinata e responsabile, con particolare attenzione al loro benessere, alla tutela dell’ambiente urbano e alla convivenza con la comunità, tematiche alle quali l’Amministrazione, grazie a mirate politiche in tema di benessere animale, ha sempre promosso".

Con il riconoscimento ufficiale della colonia, il Comune di Muros avvia dunque un percorso strutturato per garantire la tutela degli animali, prevenire il fenomeno del randagismo e favorire una convivenza equilibrata tra la colonia felina e la comunità, e per i gattini di via Roma si apre quindi una nuova fase di tutela, interventi e controlli mirati a proteggerli.