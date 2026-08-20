In mare si sentiva al sicuro e libero di nuotare, ma una giornata che sarebbe dovuta essere all’insegna del nuoto e del divertimento, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Giovanni, un ragazzo che si era allontanato dalla riva sul litorale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è il fortunato protagonista della vicenda raccontata dalla Polizia di Stato.

Il padre Marco, preoccupato, si era immediatamente tuffato nel tentativo di raggiungerlo. Ma la corrente e la fatica hanno reso sempre più difficile il suo rientro. L’uomo si è trovato in difficoltà, mentre il figlio era ancora lontano dalla riva.

A quel punto sono intervenuti prontamente due giovani poliziotti, Vincenzo e Ciro Pio, che si trovavano in spiaggia liberi dal servizio. Senza esitazione, i due agenti si sono tuffati in mare per prestare soccorso al padre e raggiungere il ragazzo.

Con non poca difficoltà a causa del mare mosso, sono riusciti prima a soccorrere Marco e poi a raggiungere Giovanni, riportando entrambi sani e salvi a riva.

Un intervento provvidenziale, concluso con un abbraccio e le parole di un padre che difficilmente potranno essere dimenticate: “Ci avete salvato la vita”.

La giornata si è conclusa con un sorriso: quello di Marco e Giovanni, finalmente insieme e al sicuro, e quello dei due giovani poliziotti, Vincenzo e Ciro Pio, protagonisti di un salvataggio che ha permesso a padre e figlio di tornare a casa.