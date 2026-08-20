Trepy si trova ancora in ospedale, ma in netto miglioramento seguito dell'incidente in piscina dello scorso weekend.

Mentre si aspetta il ritorno del calciatore francese del Cagliari, classe 2006, il tecnico della squadra Pisacane si concentra sul reparto offensivo in vista della partita di esordio in campionato contro il Parma sabato notte.

L'allenatore sta valutando diverse opzioni, tra cui schierare Maldini o Borrelli in attacco, con Fazzini e Adopo pronti a supportare l'attaccante dalla mediana. Un'altra possibilità è vedere Borrelli e Maldini insieme, mentre Pisacane sembra intenzionato a confermare il centrocampo visto in Coppa Italia. C'è anche l'opzione di far entrare Carlos durante la partita.

Il Cagliari può contare inoltre sul recupero di Deiola e Mendy, che dopo un inizio di settimana con qualche problema fisico, si stanno allenando regolarmente con il resto della squadra. La decisione di utilizzare Deiola in difesa dipenderà dalle condizioni di Mina e potrebbe vedere Pisacane affidare il comando della difesa al colombiano.