Dopo le recenti aggressioni ai danni di alcuni professionisti sanitari, l'Arnas G. Brotzu ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dei responsabili presso le autorità competenti.

L'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ha comunicato di aver messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e l'individuazione delle relative responsabilità.

La Direzione Generale ha inoltre ribadito il proprio pieno sostegno ai professionisti coinvolti, garantendo assistenza legale, supporto psicologico e ogni forma di tutela prevista dalla normativa vigente e dai protocolli aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.

Sul fronte della sicurezza, saranno rafforzate, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, tutte le misure di prevenzione già attive presso le strutture aziendali, con l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

L'Arnas Brotzu ha espresso la più ferma condanna nei confronti degli episodi di violenza, sottolineando l'importanza della sicurezza del personale sanitario e del rispetto reciproco nel rapporto tra pazienti, familiari e operatori.

"L’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “G. Brotzu” esprime la più ferma condanna nei confronti dei recenti episodi di aggressione subiti da alcuni professionisti sanitari nell’esercizio delle proprie funzioni - recita la nota -. Tali episodi rappresentano un atto grave e inaccettabile, che lede non solo l’incolumità fisica e psicologica degli operatori coinvolti, ma anche 1a dignità dell’intera comunità sanitaria impegnata quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei pazienti".

"L’ARNAS G. Brotzu comunica di aver provveduto a sporgere denuncia nei confronti dei responsabili presso le autorità competenti - prosegue la nota - mettendo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle relative responsabilità".

"La Direzione Generale ribadisce il proprio pieno e incondizionato sostegno ai professionisti coinvolti, garantendo loro assistenza legale, supporto psicologico e ogni forma di tutela prevista dalla normativa vigente e dai protocolli aziendali in materia di sicurezza sul lavoro - spiega ancora la nota -. L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che la sicurezza degli operatori sanitari è condizione imprescindibile per garantire cure di qualità a tutta la cittadinanza, e rinnova l’invito al rispetto reciproco quale valore fondante del rapporto di cura tra pazienti, familiari e personale sanitario".

"Sono e saranno rafforzate, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, tutte le misure di prevenzione e sicurezza già attive presso le strutture aziendali, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori - conclude la nota -. L’ARNAS G. Brotzu non tollererà alcuna forma di violenza contro chi, ogni giorno, si dedica alla cura e alla salute delle persone."