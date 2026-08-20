Un’Italia spaccata in due: al Nord piogge torrenziali e temporali, mentre al Sud si continua a cercare riparo dal sole e da temperature che non sembrano voler concedere tregua. Nelle ultime ore nubifragi, frane, allagamenti e fulmini, come riporta la giornalista Maria Elena Marsico, hanno provocato diversi disagi nelle regioni settentrionali, mentre nelle città meridionali resta alta l’allerta per il caldo.

Nel Nord della Lombardia si sono registrate frane, allagamenti ed esondazioni, oltre alla caduta di alberi e al crollo di alcune strutture, in particolare nel Bresciano e nel Bergamasco. In Valle Brembana, quattro località sono rimaste isolate a causa di una frana.

Il maltempo ha interessato anche il Trentino, dove un escursionista di 19 anni, residente ad Ancona, è stato soccorso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a Passo Dagnola.

Situazione delicata anche in Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione regionale ha dichiarato lo stato di preallarme sull'intero territorio per quindici giorni, anche in vista del peggioramento previsto. Per domani è stata diramata un'allerta arancione per piogge e temporali.

Tra le regioni maggiormente colpite c'è la Liguria. Forti piogge e temporali hanno provocato numerosi disagi, aggravati dalla caduta di diversi fulmini. A Ventimiglia, una saetta ha colpito un palo provocando un blackout e mandando in tilt per alcune ore la sala comando della stazione ferroviaria.

Lungo l'autostrada A12 Genova-Roma, sempre come riporta la collega Marsico, si sono verificati allagamenti, mentre una piccola frana di fango e sassi ha provocato la parziale chiusura della strada per Portofino, rimasta percorribile soltanto dai mezzi a due ruote.

Allerta arancione anche in Toscana, dove a causa delle condizioni meteo avverse sono stati sospesi alcuni spettacoli e concerti, mentre per domani sono previsti nuovi temporali, in estensione dal Nord-Ovest al resto della regione.

A Firenze, proprio in vista dell'allerta arancione, il Comune ha disposto la chiusura di parchi, giardini, cimiteri comunali e ciclopiste fluviali.

Il Sud continua invece a soffocare sotto il caldo. Sabato torneranno infatti i bollini rossi a Bari e Palermo. Già domani saranno arancioni in quattro città, tra cui ancora una volta i due capoluoghi di Puglia e Sicilia, oltre a Campobasso e Pescara.