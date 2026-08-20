Dopo quello a Usini, un nuovo incendio sta interessando le campagne di Senorbì, in località S'Utturu Brebei, coinvolgendo alcune aree agricole a ridosso di un rimboschimento.

Per le operazioni di spegnimento, il Corpo Forestale ha mobilitato due elicotteri B3 leggeri, provenienti dalle basi operative di Villasalto e San Cosimo. Sul posto è inoltre presente il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Senorbì, che coordina le attività per contenere le fiamme.

Il nuovo intervento arriva dopo l'incendio boschivo divampato nel pomeriggio di oggi a Usini, in località Santa Maria, nel Sassarese.

In quell'occasione il Corpo Forestale è intervenuto con due elicotteri, un B3 leggero dalla base CFVA di Bosa e un Super Puma AS332 dalla base di Alà dei Sardi. Era stato inoltre richiesto l'intervento di un Canadair, di rientro da Genova verso Olbia.