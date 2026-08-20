Costa Rei al buio durante l'orario di punta per due sere consecutive, quando dalle 20:15 alle 21:40, si sarebbero verificati blackout, colpendo proprio il momento di maggiore afflusso di clienti nei ristoranti e locali pubblici. La segnalazione arriva dalla Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Il Comune di Muravera ha già inviato una comunicazione certificata all'Enel in merito a questa situazione.

"Un blackout nel pieno del servizio serale per un ristorante non è un inconveniente: è un danno- spiega il presidente Emanuele Frongia- alle 20:15 le attività sono operative a pieno regime: ci sono clienti seduti ai tavoli, prenotazioni, cucine in funzione e alimenti che devono essere conservati rispettando rigorosamente la catena del freddo. Senza energia elettrica tutto si blocca. Se poi il problema si ripete per due sere consecutive, non possiamo più parlare di un episodio isolato. Chiediamo che vengano individuate rapidamente le cause e soprattutto che sia garantita la continuità del servizio".

Lello Musiu, componente del direttivo FIPE Confcommercio Sud Sardegna e titolare del ristorante Su Nuraxi di Costa Rei racconta che cosa è successo, "Quando manca la corrente in quella fascia oraria il ristorante si ferma. Non funzionano le attrezzature della cucina, si rischiano problemi con frigoriferi e celle, diventa difficile gestire i clienti e anche le normali operazioni di pagamento possono trasformarsi in un problema. Ma il danno non è soltanto quello della singola serata: un turista che vive un'esperienza negativa può decidere di non tornare e questo ricade sull'immagine dell'intera località".

La sindaca di Muravera, Francesca Mattana ha inviato una PEC a Enel Distribuzione, "Ho evidenziato i disservizi subiti dai cittadini, dai ristoratori e dagli esercenti delle strutture ricettive - afferma Mattana -. Non parliamo soltanto degli episodi delle ultime due sere: i disservizi a Costa Rei sono stati diversi, in differenti località, negli ultimi due mesi. È una situazione sulla quale riteniamo necessario intervenire con la massima tempestività".