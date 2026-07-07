Un'attività di osservazione mirata, avviata dopo la segnalazione di movimenti sospetti in una zona rurale di Sedini, ha portato all'arresto di un uomo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella serata di sabato 4 luglio dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della diffusione di droga nel territorio, avevano concentrato l'attenzione su un'area di campagna dove, da alcuni giorni, erano stati notati movimenti ritenuti anomali. I controlli hanno quindi portato a una perquisizione approfondita che avrebbe consentito di individuare, all'interno di un container nella disponibilità dell'indagato, 730 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre per l'uomo sono scattate le manette in flagranza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l'arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.