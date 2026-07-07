Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dei due coniugi di Osimo, dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. I due sono stati individuati nelle ultime ore dai tecnici del Soccorso Alpino nella zona di Col Cadorin, un'area particolarmente impervia tra le province di Pordenone e Belluno.

Dopo il ritrovamento è scattata la complessa operazione di recupero con l'ausilio di un elicottero. La coppia, seppur molto provata dai giorni trascorsi in montagna, è stata trovata in buone condizioni di salute e senza ferite.

Secondo una prima ricostruzione, i due escursionisti avrebbero perso l'orientamento dopo essersi trovati in difficoltà su un tratto particolarmente impegnativo del percorso, allontanandosi dal sentiero originario. Nella zona, inoltre, i telefoni cellulari risultano privi di copertura: l'ultimo segnale agganciato dai loro dispositivi risaliva alle 17:46 di giovedì 2 luglio, nel territorio comunale di Domegge.

Una volta recuperati, i coniugi saranno trasferiti a Cimolais, dove verranno sottoposti ad accertamenti sanitari e potranno riabbracciare i familiari, arrivati dalle Marche per seguire da vicino le ricerche.

Per ritrovarli è stata messa in campo un'imponente macchina dei soccorsi, che ha coinvolto quattro elicotteri e centinaia di operatori tra Vigili del fuoco, Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e militari della Guardia di finanza.