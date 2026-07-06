È stato identificato il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta tre settimane fa all’esterno di un bar nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari, dove un uomo di 36 anni era stato lasciato a terra privo di sensi dopo il pestaggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Sassari, l’aggressore sarebbe un 38enne già noto alle forze dell’ordine, ora indagato con l’accusa di lesioni aggravate.

Le indagini si sono concentrate sulle testimonianze raccolte dagli agenti e sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che avrebbero consentito di risalire al presunto autore dell’aggressione.

La pm Camilla Battaglini ha chiesto al giudice per le indagini preliminari una misura cautelare ai domiciliari nei confronti dell’indagato. Il 38enne, assistito dall’avvocato Paolo Spano, sarà interrogato lunedì dal gip del Tribunale di Sassari.

Nel frattempo il 36enne aggredito, ricoverato per diversi giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, ha reagito positivamente alle cure ed è stato dimesso.