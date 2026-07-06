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La Protezione civile regionale conferma anche per martedì 7 luglio il livello di pericolosità media per il rischio incendi nell'area di Cagliari. Lo prevede il nuovo bollettino diffuso dal Centro funzionale decentrato, che assegna alla zona il codice giallo, corrispondente alla fase operativa di attenzione.
Secondo le previsioni, le condizioni meteorologiche e ambientali sono tali che, in caso di innesco di un incendio, le fiamme possono essere contenute attraverso l'impiego delle ordinarie squadre di terra, eventualmente supportate dai mezzi aerei della Regione.
Il livello di allerta giallo indica quindi una situazione che richiede particolare attenzione, pur non configurando uno scenario di elevata criticità. Le autorità raccomandano comunque la massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di incendi, soprattutto nelle aree rurali e boschive.
Nel bollettino regionale, oltre a Cagliari, risultano a rischio medio anche le zone di Oristano, Sanluri, Iglesias, Lanusei, Nuoro e Siniscola, mentre il resto della Sardegna è classificato a pericolosità bassa (codice verde).