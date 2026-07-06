Vento oltre i 30 chilometri orari e temperature elevate stanno alimentando una nuova giornata di incendi in Sardegna, con roghi segnalati dal nord al sud dell’Isola e numerosi interventi ancora in corso.

Le situazioni più critiche si registrano a Elmas e Carbonia, nel sud Sardegna, dove stanno operando anche i Superpuma del Corpo Forestale per contenere l’avanzata delle fiamme.

Un altro fronte particolarmente delicato riguarda la zona di Pratobello, a Fonni, nel Nuorese. Qui il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Sorgono. A coordinare le operazioni di spegnimento è il direttore delle operazioni della stazione di Gavoi, affiancato dal personale della stazione di Orgosolo, da due squadre di Forestas e da una squadra dei barracelli. Per contrastare il rogo sono entrati in azione anche altri due mezzi aerei provenienti dalle basi di Farcana e Alà dei Sardi.

Dalla tarda mattinata le squadre del Corpo Forestale stanno lavorando anche nelle campagne di Sorso, nella zona dello stagno di Platamona. Sul posto è stato inviato un elicottero partito dalla base operativa di Bosa.

Altri incendi vengono segnalati inoltre a Cabras, nell’Oristanese, e a Lotzorai, in Ogliastra, in una giornata resa particolarmente difficile dalle condizioni meteo e dal forte vento che favorisce la propagazione delle fiamme.