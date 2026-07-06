Prosegue senza sosta l’emergenza incendi nel Cagliaritano e nel Sud Sardegna, con i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari impegnati su più fronti in diversi comuni della provincia.

La situazione più critica si registra a Elmas, dove si sono sviluppati più focolai che hanno interessato anche le aree esterne di alcune abitazioni e diverse autovetture. L’intervento delle squadre ha consentito di mettere in sicurezza un distributore di carburante lungo la Strada Statale 130, evitando che le fiamme raggiungessero l’impianto e scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi.

Per ragioni di sicurezza alcune persone sono state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni e proprietà. Alcuni cittadini hanno ricevuto assistenza dal personale sanitario intervenuto sul posto con le ambulanze.

Dalla Sala Operativa del Comando di viale Marconi, dove è presente il funzionario di guardia per il coordinamento dell’emergenza, sono arrivate finora tredici richieste di intervento per incendi di vegetazione. Le squadre sono impegnate anche nei territori di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Serramanna, Selargius, Assemini e San Gavino Monreale.

A Elmas operano numerose unità con nove mezzi, tra cui un’autobotte di grande capacità per il rifornimento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.

In via precauzionale è stata disposta la chiusura parziale della Strada Statale 130 in direzione Cagliari. Sul posto sono presenti anche il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, squadre di volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale di Elmas, impegnati nelle operazioni di supporto e gestione della viabilità.