Un'estate all'insegna dell'inclusione e della condivisione. È il progetto avviato dalla Guardia di Finanza di Cagliari in collaborazione con la Polisportiva Olimpia Onlus, associazione che da anni promuove lo sport come strumento di integrazione per le persone con disabilità intellettive, favorendone il benessere e la crescita personale attraverso attività sportive e ricreative.

L'iniziativa prevede la concessione gratuita degli spazi del Lido del Finanziere, a Quartu Sant'Elena, per alcune giornate nei mesi di luglio e settembre. Oltre venti ragazzi e ragazze, insieme ai loro accompagnatori, potranno così trascorrere momenti di svago, socializzazione e relax in un ambiente accessibile e inclusivo. A sostenere il progetto anche la società privata che gestisce i servizi di ristorazione e spiaggia del complesso.

La prima giornata si è svolta al Lido del Poetto, dove una ventina di atleti della Polisportiva Olimpia, guidati dal presidente Carlo Mascia e dai collaboratori dell'associazione, sono stati accolti dai rappresentanti del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza.

L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra le Fiamme Gialle e il territorio attraverso attività di carattere sociale. "La Guardia di finanza è ben lieta di mettere a disposizione le proprie strutture logistiche per finalità sociali, nella consapevolezza che la presenza sul territorio si esprime anche attraverso concrete iniziative di inclusione e solidarietà", ha dichiarato il comandante regionale, generale di Brigata Claudio Bolognese.

Le giornate al Lido accompagneranno gli atleti della Polisportiva Olimpia per tutta l'estate, trasformando la struttura in uno spazio aperto alla comunità e all'inclusione.

Le iniziative sociali promosse dalla Guardia di Finanza proseguiranno anche nelle prossime settimane. A fine luglio, infatti, è in programma una nuova edizione della campagna "La prevenzione non va in vacanza", dedicata allo screening gratuito delle malattie oculari e realizzata in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari, aperta a tutta la cittadinanza.