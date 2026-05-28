Un vasto incendio ha coinvolto nelle prime ore di questa mattina numerose autovetture in un parcheggio situato nelle vicinanze dell’aeroporto di Alghero Fertilia. L’allarme è scattato intorno alle 5:00, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari è stata attivata per l’intervento.

All’arrivo sul posto della squadra del distaccamento di Alghero, la situazione è apparsa subito particolarmente complessa: le fiamme avevano già interessato numerosi veicoli, rendendo necessario l’invio di ulteriori rinforzi.

Per domare il rogo sono intervenute anche due squadre provenienti dalla sede centrale dei Vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Porto Torres e il funzionario di guardia. Secondo le prime informazioni sarebbero circa 80 le vetture danneggiate dall’incendio.

Sul posto anche i carabinieri di Alghero e la Polaria, che ha consentito ai mezzi dei Vigili del fuoco l’accesso all’interno dell’area aeroportuale per garantire un rapido rifornimento d’acqua durante le operazioni di spegnimento.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e valutare l’entità complessiva dei danni.