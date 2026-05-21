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La Guardia di Finanza di Alghero ha intercettato, presso l’aeroporto “Riviera del Corallo”, un uomo di nazionalità nigeriana trovato in possesso di oltre un chilogrammo di droga.
L’uomo, appena atterrato da un volo proveniente da Milano, è stato fermato nella sala arrivi per un controllo, durante il quale avrebbe manifestato evidenti segni di nervosismo alla presenza delle unità cinofile.
Nonostante l’esito iniziale negativo della perquisizione, le risposte ritenute evasive e contraddittorie fornite al personale operante hanno indotto, d’intesa con il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sassari, ad approfondire gli accertamenti in ambito sanitario, per verificare l’eventuale ingestione di ovuli contenenti stupefacenti.
Gli esami clinico-diagnostici eseguiti in ospedale hanno confermato i sospetti, consentendo di individuare 101 ovuli ingeriti, contenenti complessivamente circa 1,2 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina ed eroina.
Al termine delle procedure, l’uomo è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, tradotto presso la casa circondariale di Bancali.