Attentato incendiario la scorsa notte ai danni di un furgone della società Lime, ad Alghero, di proprietà degli imprenditori Claudio e Marco Cassitta, proprietari del noto locale cittadino “Agua de Mar”. Le fiamme propagatesi nell’area hanno poi raggiunto anche alcuni veicoli vicini, danneggiandoli.

Il grave episodio è arrivato subito all’attenzione dell’amministrazione, con il sindaco Raimondo Cacciotto che ha avuto un colloquio con uno dei due fratelli, Claudio Cassitta.

“Nel tardo pomeriggio – fa sapere il primo cittadino – ho incontrato Claudio Cassitta per esprimere a lui e suo fratello Marco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la massima solidarietà per il grave attentato incendiario che la scorsa notte ha colpito un loro mezzo, un gesto vile che condanniamo con assoluta fermezza”.

“Nel rogo sono stati purtroppo coinvolti anche altri veicoli, aumentando ulteriormente la gravità dell’accaduto: ai diretti interessati e a tutte le persone coinvolte va la nostra vicinanza”, commenta Cacciotto.

“Fin da subito ho espresso alle forze dell’ordine piena fiducia nel loro operato, con l’augurio che i responsabili vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia. Continueremo a collaborare con determinazione con le autorità competenti nel contrasto a questi fenomeni criminali”, conclude.