Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è intervenuta ad Alghero dopo una segnalazione arrivata al NUE 112 per una situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione del centro cittadino. Sul posto è arrivato il personale del Commissariato, che ha ricostruito quanto accaduto e messo in sicurezza le persone coinvolte.

Secondo quanto emerso dalle indagini dell’Ufficio Controllo del Territorio, un giovane si sarebbe presentato a casa della nonna, dove si trovava anche la madre, con l’obiettivo di ottenere del denaro, verosimilmente destinato all’acquisto di alcol o sostanze stupefacenti. Di fronte al rifiuto delle due donne, il ragazzo avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente con calci il portone d’ingresso.

L’azione avrebbe provocato un danneggiamento tale da impedire alla madre e alla nonna di uscire dall’appartamento, costringendole a rimanere all’interno fino all’arrivo dei soccorsi. Per liberarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre successivamente è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza, poiché le due donne sono apparse fortemente scosse dall’accaduto.

Durante le verifiche, gli agenti hanno inoltre rinvenuto nella tasca del giovane un coltello a serramanico, immediatamente sequestrato.

Conclusi gli accertamenti e riportata la situazione alla normalità, il ragazzo è stato denunciato all’Autorità competente.