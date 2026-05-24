Era da anni irreperibile sul territorio nazionale, ma nei giorni scorsi è stata rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato di Alghero e arrestata in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria. Protagonista della vicenda una donna senza fissa dimora, condannata per il reato di sostituzione di persona aggravata dalla recidiva reiterata.

L’operazione è stata portata a termine dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero al termine di una complessa attività investigativa e di ricerca, avviata proprio per localizzare la donna, risultata per lungo tempo irreperibile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la condanna scaturisce da alcune operazioni online effettuate utilizzando i dati anagrafici di una giovane che in precedenza aveva smarrito la propria carta d’identità. Approfittando del documento perso dalla vittima, la donna avrebbe quindi agito fingendosi un’altra persona per compiere diverse attività sul web.

A carico dell’arrestata risultano inoltre numerosi precedenti penali, tra cui reati contro il patrimonio e furti. Dopo le formalità di rito e la notifica degli atti negli uffici del Commissariato di Alghero, la donna è stata trasferita nella casa di Sassari, dove sconterà la pena disposta dall’Autorità giudiziaria.