Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, si è concluso con successo il trasporto sanitario d'urgenza di una bambina di due anni affetta da una grave patologia dall'Ospedale Civile di Sassari al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

La missione aerea di soccorso è stata eseguita dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa utilizzando un velivolo C-130J, che consente di caricare direttamente un'ambulanza all'interno del velivolo, garantendo così la continuità delle cure mediche e la velocità nel trasferimento della bambina.

La richiesta di volo d'urgenza è stata fatta dalla Prefettura di Sassari a causa del grave pericolo di vita della piccola paziente. Il C-130J è decollato da Pisa e ha fatto scalo all'aeroporto di Alghero per imbarcare l'ambulanza. Durante il volo verso Roma Ciampino, la bambina è stata costantemente assistita da un team medico specializzato e dai suoi familiari.

Dopo l'atterraggio, l'ambulanza ha proseguito verso l'ospedale della Capitale per il trattamento necessario. Completata la missione di soccorso, il C-130J è tornato alla base toscana per riprendere le normali attività operative.