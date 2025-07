Attimi di paura nel pomeriggio per una turista di 21 anni, nei pressi di Cala Mariolu, tratta in salvo dopo essersi smarrita lungo il sentiero e ritrovatasi bloccata in una zona particolarmente impervia della parete rocciosa che domina la costa.

L’intervento di soccorso, complesso e delicato, è stato coordinato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha immediatamente attivato l’equipaggio del Drago 143, l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco Sardegna, e la squadra 11A del distaccamento di Tortolì.

Determinante il sorvolo dell’area da parte del velivolo, che ha permesso di localizzare rapidamente la ragazza, bloccata in un punto difficile da raggiungere via terra. Il recupero è avvenuto tramite verricello.

Una volta riportata in sicurezza, l’escursionista è stata affidata ai sanitari per i controlli di rito. Fortunatamente le sue condizioni sono buone: ha riportato solo qualche escoriazione e un evidente stato di shock, ma nessuna lesione grave.