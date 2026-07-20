Tragedia questa mattina durante un’attività di addestramento dei Vigili del Fuoco al lago del Temo, nel territorio di Monteleone Rocca Doria, dove ha perso la vita l’elisoccorritore del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Alghero, Pietro Isola.

Secondo le prime informazioni, il vigile del fuoco è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un’esercitazione in elicottero. I colleghi sono intervenuti immediatamente per prestargli i primi soccorsi.

Pietro Isola è stato quindi trasportato d’urgenza a bordo dell’elicottero Drago all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Nonostante i tentativi dei medici, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.