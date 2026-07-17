Tragedia, durante la mattinata di oggi, venerdì 17 luglio 2026, presso la spiaggia "La Speranza" ad Alghero, dove è purtroppo morto un uomo di 87 anni, residente a Villanova Monteleone, in provincia di Sassari).

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano si trovava a fare il bagno a breve distanza dalla riva quando, presumibilmente a causa di un malore improvviso, ha incontrato delle difficoltà e non è riuscito a far ritorno a terra.

Il personale del servizio medico d'urgenza 118 e l'elicottero di soccorso Areus sono intervenuti prontamente sul luogo. Nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.