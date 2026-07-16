Una pattuglia impegnata nel controllo del territorio si è imbattuta in una accesa discussione di coppia nel centro di Alghero, ma il tentativo di riportare la calma si è trasformato in una serata di alta tensione per le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato hanno notato un uomo e una donna intenti a litigare animatamente in mezzo alla strada. Preoccupati per l'incolumità delle persone coinvolte e per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, i poliziotti hanno deciso di accostare e avviare un controllo.

L'intervento protettivo ha però scatenato la reazione rabbiosa dell'uomo. Quest'ultimo, che si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto verosimilmente all'abuso di sostanze alcoliche, ha assunto fin da subito un atteggiamento estremamente ostile nei confronti della pattuglia. Invece di calmarsi, l'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, rivolgendo loro pesanti insulti e frasi minacciose, opponendosi a qualsiasi accertamento di rito e identificazione.

Nonostante i ripetuti e pazienti tentativi degli agenti di riportare l'ordine e far ragionare l'uomo, la sua aggressività non è scemata. Di fronte al perdurare del comportamento violento e non collaborativo, i poliziotti si sono visti costretti a bloccarlo e ad accompagnarlo presso gli uffici del Commissariato per completare la sua identificazione e redigere gli atti giudiziari necessari. Anche una volta giunto all'interno degli uffici di Polizia, l'uomo ha perseverato nella sua condotta ostile, continuando a minacciare e offendere i poliziotti. L'uomo è stato quindi denunciato con le pesanti accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.