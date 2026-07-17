Con l’avvio del nuovo collegamento diretto Wizz Air tra Alghero e Skopje, operativo da domani, sabato 18 luglio, e fino al prossimo 12 settembre, continua il percorso di sviluppo del network internazionale dell’Aeroporto di Alghero.

La nuova rotta sarà servita con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, collegando direttamente il Nord Sardegna con la capitale della Macedonia del Nord e aprendo un mercato completamente nuovo per il territorio.

Il collegamento rappresenta infatti una novità assoluta per il sistema aeroportuale sardo e contribuisce ad ampliare ulteriormente le opportunità di mobilità verso l’Europa sud-orientale, offrendo al tempo stesso ai passeggeri provenienti da Skopje un accesso diretto a una delle principali destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Con l’avvio della rotta per Skopje, Wizz Air consolida ulteriormente la propria presenza sullo scalo di Alghero, dove nel corso della stagione estiva 2026 opera un network di otto destinazioni internazionali: Budapest, Bucarest, Sofia, Belgrado, Varsavia Modlin, Tirana, Venezia e, da domani, Skopje.

A queste si aggiungono i collegamenti da Olbia con Milano Malpensa, Roma Ciampino e Varsavia Chopin, per un totale di 11 destinazioni servite nel Nord Sardegna.

L’importante piano di sviluppo realizzato dal vettore consente di mettere a disposizione oltre 439 mila posti nel corso della stagione estiva 2026, facendo registrare nello scalo di Alghero una crescita del 253% rispetto all’estate precedente e portando Wizz Air a diventare il terzo vettore dell’Aeroporto di Alghero per volumi di traffico.

L’espansione della compagnia non si limita all’incremento delle frequenze e della capacità offerta, ma introduce nel network del Nord Sardegna collegamenti verso mercati in forte crescita economica e turistica, molti dei quali mai serviti in precedenza dalla Sardegna.

Una strategia che contribuisce in maniera significativa alla diversificazione dei flussi turistici, al rafforzamento della connettività internazionale e all’apertura di nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

"Con l’avvio del collegamento per Skopje inauguriamo il quinto nuovo collegamento Wizz Air dell’estate 2026 da Alghero - dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti del Nord Sardegna -. In una sola stagione Wizz Air è diventata il terzo vettore dell’aeroporto di Alghero, grazie a un investimento che ha determinato una crescita straordinaria in termini di rotte, frequenze e capacità offerta. L’apertura di mercati completamente nuovi per la Sardegna rappresenta un valore strategico per il rafforzamento della connettività internazionale del Nord Sardegna e per lo sviluppo dei flussi turistici verso il nostro territorio".

"L’avvio del collegamento tra Alghero e Skopje rappresenta un nuovo importante passo nel percorso di sviluppo della nostra presenza in Sardegna. Questa rotta nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami tra l’isola e la Macedonia del Nord, creando un ponte diretto tra due realtà ricche di storia, cultura e attrattiva - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air -. Siamo convinti del grande potenziale di questo collegamento: la tratta offrirà ai nostri passeggeri una nuova opportunità di viaggio e contribuirà a sostenere i flussi turistici tra le due destinazioni, consentendo al contempo ai viaggiatori macedoni di scoprire più facilmente una perla del Mediterraneo come Alghero. Questo investimento conferma il nostro impegno nei confronti dello scalo algherese, dove continuiamo a lavorare per generare valore e accompagnare lo sviluppo del territorio, e dove quest’estate metteremo a disposizione l’offerta più ampia di sempre, con oltre 439 mila posti in vendita. Let’s WIZZ, Alghero!"