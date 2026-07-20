Un colpo notturno sventato sul nascere grazie alla tempestività dei controlli e alla rapidità di intervento delle pattuglie sul territorio. Nel corso della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un uomo e una donna, sorpresi in flagrante mentre tentavano di svaligiare un'abitazione nel centro storico del capoluogo, momentaneamente non abitata poiché interessata da alcuni lavori di ristrutturazione.

L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava un'effrazione in corso ai danni dell'immobile in cantiere. Giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti, i militari dell'Arma sono riusciti a sorprendere la coppia sul fatto, proprio mentre cercava di aprirsi un varco forzando una delle finestre esterne della struttura. Per aprirgli l'infisso, i due stavano utilizzando un cacciavite e una tronchesina di grandi dimensioni. I ladri, un 30enne disoccupato cagliaritano e una 38enne disoccupata residente a Selargius, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati immediatamente bloccati e privati degli attrezzi da scasso.

Al termine degli accertamenti sul posto e una volta completate le formalità di rito in caserma, i due sono stati arrestati con la pesante accusa di tentato furto aggravato in concorso. Come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, la coppia è stata trattenuta all'interno delle camere di sicurezza dell'Arma, dove sono rimasti in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi.