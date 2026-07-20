Nuovo assalto nella notte all’ufficio postale di Mamoiada. Una banda di cinque malviventi, armati e travisati, ha cercato di svuotare le casse, fallendo l'assalto e scappando senza bottino.

La banda, attorno alle 4.30 ha sfondato con un furgone le vetrine dell'ufficio in piazza Europa. I cinque sono entrati nei locali e hanno cercato di scassinare le casseforti. Non riuscendo nell'intento, i cinque sono scappati a mani vuote prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sull'episodio, il secondo in pochi mesi (i ladri avevano già assaltato lo stesso ufficio postale nel marzo scorso) indagano i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro.